Aydın’ın ürünleri, coğrafi işaret ile taçlanıyor

Coğrafi işaretli ürünlerin o ürüne pazarlama gücü katması ve beraberinde kırsal kalkınmaya aracılık etmesi bilinci ile Aydın ili ile özdeşleşen tarımsal ürünlerin coğrafi işaret başvuru sürecini titizlikle yürüten Aydın Ticaret Borsası, şu ana kadar Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı için coğrafi işaret çalışmalarında bulundu.

AB'DEN TESCİLLİ KESTANE

Sonbaharda hasat edilen, halk arasında dağların ekmeği olarak bilinen ve Aydın ile bütünleşen kestaneyi haksız rekabetten korumak beraberinde ulusalda tanınmasını artırmak adına Aydın Ticaret Borsası Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2010 yılında "Aydın Kestanesi" coğrafi işaret menşe adı başvurusunda bulunmuş olup 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescile uygun görüldü. Aydın Kestanesi'nin dünya nezdinde bilinir kılınması ve ürünün katma değerinin artması adına 8 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Birliği'ne müracatı yapılmış olup 24 Eylül 2020 tarihinde ise Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin 4.coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edildi. Meyve büyüklüğü diğer bölgelerde yetişen kestanelerden oldukça fazla olan Aydın Kestanesi'nin kabuğu parlak ve kolay soyulabilmektedir. Aydın ilinin sunduğu coğrafi özellikler ile Türkiye için eşsiz bir değer olan Aydın Kestanesi, birçok yabancı ülkeye ihraç edilmektedir.



YAMALAK SARISI ZEYTININE COGRAFI ISARET IÇIN SON ADIM

YALNIZCA Aydın ilinde yetişen Aydın Yamalak Sarısı Zeytini için Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na 26 Haziran 2018 tarihinde müracaatta bulunuldu. Türk Patent ve Marka Kurumu, ilgili kurumlar nezdinde incelenmesinin ardından coğrafi işaret başvurusu, 1 Aralık 2020 tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı. Aydın ilinde yaygın olarak yetiştirilen ve erkenci özelliği ile bilinen Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, erken hasat etmenin getirmiş olduğu ayrıcalık ile piyasa koşullarına yön vermektedir.



MEMECIK ZEYTINYAGI TESCILLENDI

TÜRKİYE'NİN marka değeri yüksek tarımsal ürünlerinin yetiştiği Aydın ilinde Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapılan "Aydın Memecik Zeytinyağı", 4 Mart 2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 17 Eylül 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağı'nın AB coğrafi işaret başvuru hazırlıkları hızlandırıldı. Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen "Aydın Memecik Zeytinyağı" Aydın ilinde yetişen Memecik çeşidi zeytinden elde edilmektedir. Meyve kokusunun yoğun olarak hissedildiği, acılığı ve yakıcılığı belirgin olan Aydın Memecik Zeytinyağı' nın rengi yeşilden altın sarısına değişmektedir.



AYDIN TICARET BORSASI ÇALISMALARINI HIZLANDIRDI

COĞRAFİ işaret ile yöreye özgü ürünlerin kalitesinin tescillenerek koruma altına alındığını ve beraberinde markalaşma sürecine katkı sağladığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, coğrafi işaretli ürünlerin değerinde fiyatla satılmasının üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındıracağını belirtti. Çondur, "İlimizle bütünleşen, coğrafi işaret çalışmalarında bulunduğumuz tarımsal ürünlerimizi koruma altına alarak gelecek nesillere en değerli mirası bırakmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın Ticaret Borsası olarak kotasyonumuz dahilinde olan ürünlerin ulusal ve uluslararası platformda tanıtım ve markalaştırma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. Kendine has özellikleri ile yerel niteliklerine bağlı olarak belirli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasının sağlanması amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Çondur, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı için de özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.