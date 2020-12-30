Kadınlar yılda 120 ton mesir macunu üretiyor

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık, 41 çeşit baharattan yapılan şifalı mesir macunun Manisa'nın en önemli miraslarından ve tanıtılması açısından da en önemli araçlardan biri olduğunu açıkladı. Sadece mesir zamanı değil, yıl boyunca geleneği bozmadan kadınlar tarafından mesir macunu ürettiklerini ifade eden Tanık, "Yıllık ortalama 120 ton civarında mesir macunu üretimimiz var. Aylık ortalama 10 ton mesir üretiyoruz, yurtdışına da gönderiyoruz" dedi. Derneğin 1959'da Manisa'yı ve mesiri tanıtmak için kurulduğunu belirten Tanık, "12 ay boyunca mesir macunu derneğimiz çatısı altında üreterek vatandaşlara ulaştırıyoruz. 17 kadın ve çalışanlarımızla birlikte ilimize ve devletimize ekonomik katkı sağlıyoruz" dedi.

MANİSA'YI DÜNYAYA TANITIYOR

Mesir festivalinin her yıl büyüyerek kutlandığını ifade eden Tanık, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle artık Manisa denilince mesir, mesir denilince Manisa akla geliyor. Şifa, gelenek, o tarihi barındıran bir ürün olması ve son zamanlarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla, festivalimizle, şenliklerimizle gittikçe büyüyor. Dernek olarak mesir macununa coğrafi işaret de aldık. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ni yapamadık ama ara verdiğimiz üretimi sürdürüyoruz" dedi. Tanık, mesir macununun içindeki 41 çeşit baharatın özellikle kışın boğaz ağrılarına iyi geldiğini söyledi. Tanık, mesir macunundan mesir çayı, mesir lokumu yaptıklarını insanların bu lezzetleri tatmasını sağladıklarını söyledi.





DAHA COŞKULU KUTLANACAK

2006'DAN beri başkanlığı sürdürdüğünü aktaran Tanık, "O zamanlar 2-3 ton mesir macunu dağıtılıyordu. 2020 yılında 7 ton saçacaktık ama yapamadık. 2019 yılında 6 ton mesir macunu saçtık. Önümüzdeki yıllarda virüs illetinden kurtulursak çok daha coşkulu şenlikler yapabiliriz. Mesir macunu hepimizin, herkesin bunun sahiplenilmesi gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyemiz, Şehzadeler Belediyemiz destek veriyor. Birlikte sahip çıkarsak güzel şeyler ortaya çıkar" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK