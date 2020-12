Tarımın başkenti oldu

Aydın, devletin sağladığı desteklerle tarımsal üretimini yıldan yıla artırıyor. İncir, kestane ve zeytinyağı üretiminde ilk sırada yer alan Aydın, tarımsal üretimle ülke ekonomisine milyarca liralık katkı sağlıyor. Büyük Menderes Nehri'nin suladığı alüvyonlu topraklar ile tarıma çok elverişli olan ve tarımın başlıca ekonomik faaliyet olduğu Aydın'da nüfusun yüzde 30'u tarım sektöründe çalışıyor. İl gelirinin yüzde 35'i ise tarım kesiminde oluşuyor. Aydın sanayisinin büyük bölümü de tarıma dayanıyor. Sulama potansiyeli olarak gerek yer üstü ve gerekse yer altı su olanakları ile bu topraklarda her türlü ürün yetişiyor. Akdeniz ikliminin etkisi altındaki Aydın'da en çok yetiştirilen ürünler incir, zeytin, pamuk, kestane, narenciye, mısır, tütün ve sebzeler ön plana çıkıyor. Aydın, incir üretiminde Türkiye ve dünyada birinci, kestanede Türkiye'de birinci, pamukta Urfa'dan sonra ikinci ve zeytin ağaç varlığı yönünden de ilk sırayı alıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR

Topraklarının yüzölçümü 8 bin 7 kilometrekare olan Aydın'da bu toprakların yüzde 43'üne tekabül eden 395 bin 494 hektar alanda tarımsal üretim yapılıyor. Geriye kalan arazilerin 298 bin hektarı orman, 47 bin 466 hektarı çayırmera, 14 bin 271 hektarı göl ve bataklık ve 45 bin 469 hektarı tarım dışı arazilerden oluşuyor. İldeki sulanabilir nitelikteki 252 bin 486 hektar alanın yüzde 68'lik kısmı olan 173 bin 173 hektarında sulu tarım yapılıyor. Şehrin en çok katma değer yaratan ürünleri pamuk, zeytin, incir ve kestane. Aydın'ın sahip olduğu tarım arazisi içerisinde 222 bin hektar alan ile zeytin ve meyvelikler en geniş alanı kaplıyor. Pamuk girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve satış fiyatlarının bunu karşılamaması sonucu sanayi bitkileri ekilişleri 109 bin hektardan 62 bin hektarlara gerilemiş, hububat ekim alanlarında özellikle mısır ekim alanlarında kayda değer bir artış görülürken 75 bin hektarlara kadar çıktı.

ÜRETİCİLERE DESTEK YAĞDI

AK Parti hükümetleri, Aydın'da tarımsal üretime önemli destek sağlıyor. Aydın'da geçen yıl organik tarıma 4 milyar 87 milyon lira destek verildi. ÇATAK desteklemesi 791 milyon 629 bin lira, çiğ süt desteği 72 milyon 765 bin lira, buzağı desteği 57 milyon 694 bin lira, tüberküloz hastalığı desteği 12 milyon lira olarak gerçekleşti. Son 12 yılda kırsal kalkınma için Aydın'a 93,9 milyon TL hibe desteği verildi. Bu hibelerle Aydın'da 238 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu ve 3 bin 580 kişiye istihdam sağlandı. Aydın'da 455 bin 200 dekar alan zirai araziyi sulamaya açılırken çiftçilerin yıllık 468,8 milyon TL zirai gelir artışı oldu.



HER SEY YETISIYOR

AYDIN Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yetiştirilen ürünleriyle Aydın'ın tarımın başkenti olduğunu belirtti. Tarımsal üretimde ön plana çıkan Aydın'ın ülke ekonomisine büyük gelir sağladığının altını çizen Başkan Kendirlioğlu şunları söyledi: "Pamuk 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli ihraç ürünlerimizden biridir. İlimizde ekilen 464 bin dekar alandan 246 bin 382 ton pamuk üretiliyor. İlimizin pamuktan sonra ikinci ekonomik gelir kaynağı zeytindir. Aydın'da 21 milyon meyve verir yaşta zeytin ağacı mevcut. Her yıl ilimizde 200-300 bin ton arasında zeytin istihsal ediliyor. Dünya kuru incir üretiminde yüzde 55'lik payla birinci sırada yer alan ülkemizde en kaliteli incir Aydın'da yetiştiriliyor. İlimizde 373 bin dekar alanda 190 bin ton incir üretiliyor. Üretimin yüzde 20'si Sarı Lop cinsi olan taze incirdir. Kestane üretiminde ilk sarıda olan Aydın'da kestane üretimi yıllık 18-20 bin ton arasında. İlimizde üretilen kestanenin yaklaşık bin 500 tonu ihraç ediliyor. Bu ürünlerin yanı sıra Aydın, üzüm, narenciye, elma, armut, kayısı, kiraz, çilek, şeftali, Antep fıstığı ve cennet elması üretiminde de söz sahibi. Sebzelerden domates, karpuz, biber, patlıcan, hıyar, kavunun yüzde 68 oranında ekimi yapılıyor" dedi.



HAYVANCILIKTA SÖZ SAHIBI

AYDIN'DA tarımla birlikte hayvancılığın da üretimde önemli yeri olduğunu dile getiren Kendirlioğlu, "İlimizde 257 bin 162 baş koyun, 103 bin 965 baş keçi, 445 bin 143 baş sığır bulunuyor. Hayvansal üretimde 531 bin 419 ton süt, 4 bin 227 ton bal üretiliyor. Ayrıca 280 bin arı kovanı, 1 milyon yumurta tavuğu ve 2.5 milyon da et tavuğu bulunuyor. Son yıllarda oluşan fiili durum hayvansal ürün fiyatlarının yıldan yıla, hatta yıl içerisinde değişimine yol açmış ve istikrarsız fiyat oluşumu süregelmiştir. Bu süreçte, süt fiyatları ile temel girdi olan yem fiyatları arasında süt fiyatları aleyhine değişim göstermiştir. Et/yem paritesi de buna paralellik göstermiş genç yaşta erkek danaların yanında, damızlık vasıflı birçok düve kasaplığa sevk edilmiş ve bunun sonucu olarak ülkemiz hayvan varlığında ciddi azalmalar meydana gelmiştir" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE