Teknik tekstil merkezi ortak akılla şekilleniyor

Denizli Ticaret Odası (DTO), Avrupa Birliği'nden almaya hak kazandığı 5 milyon Euro hibe ile tarihe geçen Denizli Teknik Tekstil Projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi. Pamukkale Üniversitesi'nin yanı sıra Almanya'dan uzmanların da katıldığı çalıştay büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, çalıştayda yaptığı konuşmada 4 ay önce saha çalışmalarına başladıkları projenin teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, teknik tekstil alanında tüm dünyada ilk ve tek olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "166 firmamızla analiz çalışması yaptık. Aralarından 30 asıl 30 da yedek belirledik. Bugün de çalıştayımızda 181 firmamıza projemizde geldiğimiz noktayla son teknoloji uygulamalar ve yenilikleri paylaştık. Gösterilen ilgi bizi sevindirdi. Projemiz, sanayimizde çığır açacak, Denizli'ye çağ atlatacak" dedi.



'166 FİRMA İLE ANALİZ YAPTIK'

Yaklaşık 4 ay önce saha çalışmasına başladıkları projenin amacının Denizli'nin imalat sanayinde teknik tekstil alanında kapasite oluşturmak ve firmaların dönüşümüne destek çıkmak olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Bu çerçevede imalat sanayimizdeki 166 firmamız ile analiz çalışması yapıldı. Firmalarımızın altyapı olarak teknik tekstil dönüşümüne ne kadar hazır olduklarını belirledik. Ayrıca, teknik tekstilin hangi alanlarını talep ettiklerini tespit ettik. Objektif bir puanlama sistemiyle, bu firmaların içinden, ilk etapta 30 asıl 30 da yedek isim seçtik. Onlara yönelik dönüşüm çalışması yapılacak. Firmaların dönüşüm sürecinde ihtiyaç duydukları seminerler, eğitimler ve danışmanlık hizmetleri de planlandı" diye konuştu.



HER FİRMAYA ÖZEL ÇÖZÜM

Merkezin her firmaya özel çözümler üreteceğini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Bu tür bir yöntem, sonucun etkin ve güvenilir olmasını sağlayacaktır. Bugünkü çalıştayın amacı ise, projemiz kapsamında kurulacak Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin vereceği hizmetler ile sahip olduğu teknolojik altyapı hakkında firmalarımızı bilgilendirmektir. Bunun yanında, Avrupa'da bu tip merkezlerin nasıl bir modelle yönetildiğini ve ülkemizdeki benzer merkezlerin nasıl çalıştığını anlatmaktır. Henüz kuruluş aşamasındaki merkezimizin nasıl şekillendirileceği konusunda paydaşlarımız olan siz KOBİ'lerimizin de görüş ve önerilerini alacağız. KOBİ'lerin söz sahibi olmadığı merkezler, yeterli ve etkin hizmet sunamazlar. Biz de buradan hareketle bu çalıştayı düzenledik. Takım Liderimiz Sayın Merino, bu konuda Avrupa'daki en iyi uzmanlardan biri. Bugün ve şimdiye kadar gösterilen ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyor, sanayimizde çığır açacak, Denizli'ye çağ atlatacak projemizin emektarı ekibimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.



UZMANLAR SON TEKNOLOJİ VE YENİLİKLERİ ANLATTI

BAŞKAN Erdoğan'dan sonra konuşmacılar, katılımcılara uluslararası tekstil merkezleri ile teknik tekstil merkezlerinin teknoloji ve hizmetleri konularında, dünyadaki en iyi örnekleri anlattılar. Ayrıca, katılımcılar DTO'nun Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ndeki paydaşlarıyla yaptığı geniş kapsamlı alan araştırmasının sonuçları ile kurulmakta olan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin çalışma ve hizmetleri hakkında da bilgilendirildi.



ÇALIŞTAY'A 181 FİRMA TEMSİLCİSİ KATILDI

DTO'NUN Denizli'de Teknik Tekstil Projesi Online Paydaş Çalıştayı'na, şehirdeki 181 firmanın temsilcisi ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sema Palamutçu, Almanya'dan ITA Akademi Genel Müdürü Nicolina Prass, projenin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino ile proje paydaşlarından İkada İnsan Kaynakları firmasının İş Geliştirme Uzmanı İlhami Birkan, projenin teknik yöneticisi ve çalıştay moderatörü Ayşegül Çivi ile Tekstil Mühendisi DTO Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan katıldı.