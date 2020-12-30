Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası (DSO) işbirliğinde, dünyanın önde gelen fuar organizatörlerinden olan Messe Frankfurt'un paydaşlığında düzenlenecek Virtual Hometex Turkey için geri sayım başladı. 12-17 Ocak 2021 tarihlerinde organize edilecek ve Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı olacak etkinlik için çalışmalar son sürat devam ediyor.

BİRLEŞTİRDİK

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin ilk ev tekstili sanal fuarının, pandemi dolayısıyla Mayıs 2021'e ertelenen Heimtextil Frankfurt Fuarı'nın gerçekleşeceği tarihte yapılacağını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bilindiği gibi Heimtextil Fuarı, pandemi dolayısıyla ertelenmeseydi 12-15 Ocak 2021'de düzenlenecekti. Biz de, Virtual Hometex Turkey Fuarı'nı bu tarihlerde organize etmeye karar verdik. Hatta hafta sonunu da işin içine katarak, fuarımızı 16 ve 17 Ocak tarihlerine uzattık. Denizli Sanayi Odamızın da, sanal fuar konusunda çalışmaları bulunmaktaydı. Biz "Birlikten kuvvet doğar" düşüncesinden yola çıkarak DENİB ve DSO olarak güçlerimizi birleştirmek istedik. Fuarımızı tüm Türkiye'ye açtık. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştireceğimiz Virtual Hometex Turkey Fuarıyla iyi bir başlangıca imza atarak, diğer ihracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Virtual Hometex Fuarı'nı birlikte düzenleyeceğimiz Denizli Sanayi Odamıza, DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu'na ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz."

DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ise, "Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle tüm dünyada fuarlar iptal edilmeye başladı. Yıllık 3,5 milyar $ ihracatı olan Denizli sanayicisinin ürünlerini tanıtması, yeniliklerini göstermesi anlamında fiziksel fuarlar büyük bir önem taşıyordu. Geçmişte yapılmış sanal fuar örneklerini araştırırken DENİB'in de bu doğrultuda çalışmalar yaptığını öğrendik. Tüm sektörler için fuarların önemli olduğunu biliyoruz ancak böyle bir organizasyonda ilk adımı Denizli'nin ve kurumlarının tecrübeli olduğu ev tekstil fuarıyla yapmaya karar verdik. Yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde; fuarcılık konusunda önemli bir bilgi birikime sahip olan Messe Frankfurt'u da aramıza almaya karar verdik" dedi.