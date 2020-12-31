Borç yapılandırmada süre 1 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla borç yapılandırmada başvuru ve ilk taksit süresi 1 ay uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son verilerine göre 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında 28 Aralık itibariyle 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı.



500 MİLYAR BÜYÜKLÜK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun 3. ve 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmasına karar verildi. Son kararda "7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiriyor. Yapılandırmanın toplam 500 milyar liralık bir büyüklüğü kapsaması öngörülüyor.