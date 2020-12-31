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Haberler Ekonomi İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak’ta yatıyor

ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak’ta yatıyor

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak’ta yatıyor

31.12.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

HESAPLARA YATIRILACAK
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile korona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

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