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Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre kamu işçilerine ödenecek olan ikramiyenin tarihi belli oldu. Kamu işçilerinin ikramiyeleri ve 'ta ödenecek. Maden işçileri ise ikramiyelerini 'ta alacak.

Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu

31.12.2020, 09:12

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.



Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

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