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Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! 2021 itibarıyla hepsi değişti

Milyonları ilgilendiriyor! 2021 itibarıyla hepsi değişti

Yeni yılın ilk günüyle birlikte milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren kararlar yürürlüğe girdi. Ticaretten yargıya, çalışma hayatından sağlığa çok sayıda düzenleme uygulanmaya başlandı.

Milyonları ilgilendiriyor! 2021 itibarıyla hepsi değişti

01.01.2021, 16:41

Asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. Yüzde 21,56 oranında artışla 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yıl boyunca uygulanacak.

Memur ve emekliler de maaşlarını bu aydan itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı Pazartesi günü belli olacak.

BURSLAR YÜZDE 18 ZAMLI

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.

YENİ YILDA VERGİ VE CEZALAR

Vergi, harç ve cezalar da yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Trafik cezaları, pasaport harçları ve MTV ödemeleri yüzde 9 virgül 11 oranında artırıldı. Emlak vergisinde ise artış bu oranın yarısı kadar olacak.

E-TİCARETTE VERGİ MUAFİYETİ

e-Ticarette vergi muafiyeti başladı. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar artık gelir vergisi ödemeyecek.

Trans yağ düzenlemesi Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce devreye girdi. Bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek.

PSİKOTEKNİK RAPORU ZORUNLU OLDU

Sürücü hatasından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.

İYİ HAL DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

2021 ile birlikte iyi hal düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Cezaevindeki hükümlülerin iyi hal değerlendirmeleri 6 ayda bir yapılacak. Gelişim puanı düşük olan hükümlüler, iyi halden yararlanamayacak.

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