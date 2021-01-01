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Haberler Ekonomi Yılbaşına özel çiçek kokina yok satıyor

Yılbaşına özel çiçek kokina yok satıyor

Yılbaşına özel çiçek kokina yok satıyor

1.1.2021

Yılbaşı çiçeği kırmızı tomurcuklu kokina, bu yıl her zamankinden daha fazla talep gördü. Şans getirdiği varsayılan kokina satın alanlar, eğer çiçeğin kırmızı rengi bir yıl boyunca solmazsa ev veya araba sahibi olacağına inanıyor. Her yıl aralık ayında satışa sunulan ve yeşil yapraklar arasına 'silcan' adlı kırmızı bitkinin iplerle dikilmesiyle oluşturulan tomurcuklu kokina, bu yıl her zamankinden fazla ilgi gördü. Kokinanın bu yıl çok daha fazla tercih edildiğini anlatan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina bu yıl satışlarda patlama yaptı. Bu çiçeğin şans getirdiğine inanılıyor ve İstanbul'a Rumlar tarafından getirildiği söyleniyor. Fazla suyu sevmeyen ve uzun vade dayanan bir çiçek" dedi.

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