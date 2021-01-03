Noterlere kredi kartıyla 600 milyon lira ödendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından tanıtımı yapılan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması 3 Şubat 2020'de hayata geçirilmişti. Uygulama kapsamında 3 Şubat ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kredi kartıyla 2 milyon 224 bin 648 işlem gerçekleştirildi. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi ise 597 milyon 592 bin 328 lira oldu. Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kullanım adedi ise bin 98 olarak gerçekleşti. Vatandaşların nakit taşıma zorunluluğuna son veren sistem aynı zamanda nakit taşımanın getirmiş olduğu riskleri de ortadan kaldırdı.



31 MİLYON İŞLEM

26 Ekim 2020 tarihinde başlatılan e-noter uygulamasıyla birlikte vatandaşlar 5 bin 124 işlem için randevu talebinde bulundu. Ayrıca vatandaşlar uygulama kapsamında noterliklere gitmeden bin 387 işlemi online olarak gerçekleştirdi. 2020 yılı içerisinde noterliklerde toplam 31 milyon 286 bin 309 işlem gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerde en büyük pay 9 milyon 103 bin 901 işlemle ikinci el araç alım satımında oldu.