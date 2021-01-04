  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte binlerce memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşmiş oldu. Yüzde 4’lük zammın üzerine eklenecek yeni oranın kesinleşeceği açıklama ile birlikte aynı zamanda yıllık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Peki, aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Enflasyon rakamları açıklandı

04.01.2021, 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021, 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 0.9 artış göstererek, yüzde 14.03'ten yüzde 14.2'ye yılı tamamlaması bekleniyordu.

Memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enflasyon rakamları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.