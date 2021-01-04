Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 0.9 artış göstererek, yüzde 14.03'ten yüzde 14.2'ye yılı tamamlaması bekleniyordu.

Memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.