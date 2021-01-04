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İcradan satılık 9900 m2 zeytinlik

'nın 'nde bulunan Dürdane mahallesinde yer alan 9900 m2 zeytinlik mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Zeytinliğin Aracın 04 Mart 2021'de satışa çıkarılacağı öğrenildi.

İcradan satılık 9900 m2 zeytinlik

04.01.2021, 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021, 16:45

Mahkeme, önemli zeytin üretim bölgelerinden olan Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dürdane mahalesinde yer alan 9900 m2 zeytinlik için satış kararı verdi. Cevizli Tarla mevkii 10040 ada 859 parsel nolu 9.900,94 m2 yüzölçümlü,tapuda Tarla ve Zeytinlik vasfıyla kayıtlı taşınmaz için 495.047,00 TL'lik bir bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda stışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Aracın satış tarihi olarak 04.03.2021 günü 10:00 - 10:05 arası belirlendi.

İlanla ilgili detaylı bilgiler için tıklayın...