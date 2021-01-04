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Haberler Ekonomi Türkiye’ye yatırım yapan kazanacak

Türkiye’ye yatırım yapan kazanacak

Türkiye’ye yatırım yapan kazanacak

4.1.2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yöneticilerini kabulünde, yatırım iştahının ciddi şekilde sürdüğünü söyledi. Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçmesi kararına ilişkin de ilk kez konuşan Varank, şunları kaydetti: "Başından beri bir süreç yürüttük. Volkswagen CEO'su Herbert Diess bana yazdığı mektupta, Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak gördüğünü söyledi. 'Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz.' diyor. Yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtiklerini belirtiyor." Varank, global firmaların kendileriyle görüştüğüne işaret ederek, "Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak." diye konuştu.

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