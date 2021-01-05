25 milyonluk bileti satan bayiye ödül

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği '9884757' numaralı çeyrek biletin Manisa'nın Akhisar ilçesi 21'inci sokaktaki 'Fıstıkçı Sülo' lakaplı Süleyman Gezer'e ait bayiden satıldığı belirlendi. 25 milyon TL'nin sahibi olan talihli henüz ortaya çıkmazken, Sisal Şans Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Sercan Ellez ve Manisa Saha Yöneticisi Emre Durul, Süleyman Gezer'i ziyaret etti. Ellez ve Durul, Gezer'i altınla ödüllendirdi.

'SEYYAR SATICIYDIM'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren bayi işletmecisi Süleyman Gezer, Sisal Şans yetkililerine teşekkür etti. Büyük ikramiyenin yılbaşı öncesinde sattığı 100 biletten birine isabet ettiğini söyleyen Gezer, "Büfe işletmeciliği yapmadan önce sokaklarda ve kahvehanelerde fıstık satıyordum. 'Fıstıkçı Sülo' takma adım oradan geliyor. Son 12 senedir burada büfe işletmekteyim" diye konuştu. Yaklaşık 6 yıldır Milli Piyango bileti sattığını da aktaran Gezer, "Her yıl başında bilet satıyorum. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin buradan çıkması Akhisar için gurur verici. Bir anda ilgi odağı oldum. Telefonlarım hiç susmuyor. Ben de gurur duyuyorum" diye konuştu.