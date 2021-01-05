İstifa ettiği belediyeye başkan olarak geri döndü

MANİSA Saruhanlı'da, ilçe tarihinin en büyük oy oranıyla belediye başkanı seçilen ve yaklaşık 2 yıldır görevinin başında olan Zeki Bilgin, yaşadığı baskılar nedeniyle memurken istifa ettiği belediyeye 24 yıl sonra nasıl başkan seçildiğini anlattı. O günlerden bugünlere ilmek ilmek örerek geldiğini kaydeden Başkan Bilgin, "Tarlana gidersin çapa yaparsın, inşaata gidersin duvar örersin, sıva yaparsın ya aynen öyle alın terim var. 1997'de yöneticiydim, 1999'da ilçe başkanı oldum, 1999'da partimiz baraj altı olmasına rağmen belediye başkan adayı oldum 34 yaşında. O günlerden bugünlere geliyorum. İnançla, azimle devam ettim" dedi.