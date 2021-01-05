Koronavirüs aşısı turizmcilere umut oldu

ABD ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde geçen haftalarda yeni tip koronavirüse karşı ilk aşılar yapıldı. Başta Almanya olmak üzere, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya, belirlenen program dahilinde vatandaşlarına aşıları uyguladı. Koronavirüs aşısının yapılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Kuşadası'nda turizmcilerin 2021 sezonuna umutla bakmaya başladı.





'OLUMLU KATKI YAPTI'

Aşının uygulanmasıyla birlikte ilkbahar ve yaz dönemlerine dönük erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜROFED iş birliğinde düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması sayesinde geçtiğimiz yıl çarklarımız döndü. Türkiye, bu salgından kendisine çok önemli dersler çıkardı. Aşı, Avrupa Birliği ülkelerinden 2021 yılı için yapılan rezervasyonlara şimdiden olumlu katkı yaptı. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Eğer bu olumlu hava sürerse Türkiye genelinde bu sene başarılı bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

DHA