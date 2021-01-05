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Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ; “Aralık Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün Yapıyoruz”

Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda

05.01.2021, 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021, 11:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

İşte Selçuk'un yaptığı açıklama
Aralık Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz.

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