Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.
İşte Selçuk'un yaptığı açıklama
Aralık Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz.
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