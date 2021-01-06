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Haberler Ekonomi 2020’yi ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık

’yi ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık

2020’yi ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık

6.1.2021

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti. Bakan Pekcan, Bakanlığının 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekor ile kapattıklarını duyurdu.

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Geçen yılın ekim ayında 17,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladıklarını hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti: "2020 yılının son ayında bu rekorumuzu daha da geliştirmenin memnuniyetini yaşadık. 2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. Zor yılı önemli bir rekorla kapatan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

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