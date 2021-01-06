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Haberler Ekonomi 25 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

25 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

25 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

6.1.2021

MİLLİ Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan talihli adının açıklamasını istemezken, Halkbank Levent Şube Müdürü ile Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz çeki talihliye teslim etti. Çeki verdikten sonra açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Akhisar'dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

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