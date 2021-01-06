Borsa’da yerli yatırımcı sayısı 2 milyona yaklastı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yerli yatırımcının sermaye piyasalarına ilgisi 2020 boyunca hız kesmeden devam etti. Yerli gerçek yatırımcı sayısı aralık ayında 103 bin 204 artarken, 2020'nin tamamında 782 bin 367 kişi pay piyasaları ile tanıştı. Böylece, pay piyasalarındaki yerli gerçek yatırımcı sayısı 2020'de aylık ortalama 65 bin 200 artarak toplam 1 milyon 970 bin 245'e ulaşarak rekor tazeledi.



YOĞUN İLGİ SEVİNDİRİCİ

Bu dönemde yabancı yatırımcı sayısı 351 artışla 11 bin 964 şeklinde gerçekleşti. Analistler, gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması, halka arzların yüksek getiri sağlaması, rekor düşük seviyelere inen faiz seviyeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evden çalışanların sayısındaki artışın yerli yatırımcıları sermaye piyasalarına yönlendiren en önemli etkenler arasında olduğunu söyledi. Yerli yatırımcı sayısındaki artışın Türkiye sermaye piyasaları için sevindirici olduğunu kaydeden analistler, bununla birlikte sermaye piyasalarıyla yeni tanışan yatırımcıların özellikle sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından yatırım tavsiyesi almamalarının önemine dikkati çekti. Analistler, artan yatırımcı sayısına paralel bir çok şirketin borsaya kote olmak üzere harekete geçtiğini, söz konusu momentumun başarılı şekilde yönetilebilmesi halinde sermaye piyasalarına ilginin devam edeceğini ifade etti. Kasımda ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte yabancı yatırımcının da Borsa İstanbul'a ilgisinin arttığını bildiren analistler, bu eğilimin aralıkta da devam ettiğine dikkati çekti.



YÜZDE 102,5 ARTIŞ OLDU

MKK verilerine göre, aralıkta Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 8,1 artışla 742 milyar 455 milyon liraya çıktı. Yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföy değeri yüzde 12,1 artışla 380 milyar 788 milyon lira, yabancı gerçek ve tüzel yatırımcılarınki ise yüzde 4,2 yükselişle 361 milyar 667 milyon lira oldu. BIST 100 endeksine dahil hisseler, yerli yatırımcıların yüzde 65,2'lik kısmının tasarruflarını değerlendirdiği hisseler olarak göze çarparken, yerli yatırımcıların BIST 100 endeksindeki yatırımları geçen yıl yüzde 102,5 artışla 122 milyar 560 milyon liradan 248 milyar 175 milyon liraya yükseldi.



1.963 MİLYONER GELDİ

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında aralıkta portföy değeri en çok artan grup yüzde 13,4 ile 1 milyon lira ve üstü portföye sahip bulunanlar oldu. Yatırımcı sayısı 1.963 artan 1 milyon lira ve üstü portföye sahip olanlar, yüzde 14,2 yükselişle yatırımcı sayısını da en çok artıran portföy grubu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir yatırımcı sayısında ilk 3 sırayı paylaştı.



1,506 PUANLA REKOR SEVİYEDE

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.506,50 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı. Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini belirterek, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.