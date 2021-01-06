Pasaport harç ücretleri belli oldu! 2021 Pasaport harcı ne kadar?

Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Buna göre pasaport harç ücretleri de değişti. Peki yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu. 2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

- Öncelikle başvuru işlemini şahsen yapmanız gerekmektedir.

- Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

- 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğraf stüdyosuna pasaport için demeniz yeterli)

- Pasaport harç ve cüzdan bedeli makbuzu (Randevuya gitmeden önce pasaport harç ve cüzdan bedelini anlaşmalı kurumlardan yatırmanız gerekiyor)

- Varsa eski pasaportlarınız

- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Eğer 18 yaşından küçük iseniz ebeveyniniz (kanuni temsilci) ile başvurmanız gerekmekte. Kanuni temsilcinizin T.C. kimliğinin aslı başvuru sırasında yanında olmalı ve randevuya gitmeden önce noterden muvafakatname alınması gerekiyor)

- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)