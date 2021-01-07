Görevimi Mart ayı sonunda bırakacağım

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Genel Müdürlük binasında yaptığı basın toplantısında, "1 Nisan 2011'den bu yana büyük bir gururla ve mutlulukla, onurla sürdürdüğüm Genel Müdürlük görevimi, mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım. O tarihe kadar da Genel Müdürlük görevime devam edeceğim. Genel Kurul irade gösterirse İş Bankası'nda Yönetim Kurulu'nda görev yapmaya devam edeceğim. Bu bizim geleneklerimiz arasında vardır" ifadelerini kullandı. Bali, genel müdürlük görevi için genel müdür yardımcısı Hakan Aran'ı önerdiklerini duyurdu.



35 YIL KURALI VAR

Bali, İş Bankası'nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın üst sınırı bulunduğunu, 35 yıl kuralı olduğunu kaydetti.