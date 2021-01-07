Kaybeden Volkswagen oldu diğer firmaları bekliyoruz

Alman otomotiv firması Volkswagen'in Manisa'ya planladığı yatırımdan vazgeçmesinin ardından kentte sektör temsilcileri, dünya devi diğer yatırımcıları beklediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Volkswagen kendisi kaybeder" sözlerine destek veren Manisalılar, şimdiden yeni firmalara göz kırpıyor. Önümüzdeki sürece yönelik umutlu konuşan sanayiciler, daha büyük firmaları Manisa'ya çekebileceklerine inandıklarını vurguladı. Manisa'ya fabrika kurmak için 2019 yılının Ekim ayında çalışmalara başlayan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde yeni yatırım yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

943 milyon 500 bin lira sermaye ile kurulacak Volkswagen Turkey fabrikasının yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2022'de üretime geçmesi düşünülen fabrikada, VW Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesi planlanmıştı. Yatırım için arsa bulunmuş, birçok teşvik sunulmuştu. Ancak firmanın Manisa'ya yapacağı yatırımdan vazgeçmesi kentte büyük tepkilere neden oldu. Manisa'daki otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren sanayiciler, Bakan Varank'ın açıklamalarına tam destek verdi. Limanlara yakınlığı, arazi olanakları, gelişmiş altyapısı, iş gücü potansiyeliyle Volkswagen'in tüm taleplerini karşılayabilecek kentte umutlar sürüyor. Manisalılar "Volkswagen vazgeçmiş olsa bile yeni firmaların kente yatırım yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.



SANAYICILER VE ODA BASKANLARI UMUTLU

AHMET OLMAZ MEHMET OLUR

MANİSA OSB'de otomotiv sanayisinde büyük firmalara parça üreten Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp firmasının Yönetim Kurulu Başkanvekili Levent Sarıgözoğlu, kentin her türlü yatırımı çekebilecek olanağa sahip olduğunu söyledi. Sarıgözoğlu, "Bakanımız haklı, Volkswagen kaybeder. Kararın siyasi olduğunu kendileri de ifade ettiler. Manisa her zaman böyle bir yatırımı rahatlıkla çekebilir. Bu alanda Ahmet olmaz, Mehmet olur. Bir başkası kesinlikle gelecektir. Hayallerimizi öteledik" dedi.



DAHA GÜZEL İŞLER ÇIKACAKTIR

EGE İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, yatırımdan vazgeçilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Aloğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın dediği gibi Volkswagen kendisi kaybeder. Volkswagen çok şey kaybetti. Böyle iş gücünün, coğrafi uygunluğun, limanlara yakınlığın avantajlarını taşıyan bir şehir bulmak zor. Ülkemiz ve şehrimiz daha büyük firmaları çekebilecek potansiyele sahiptir. Başka bir firma kentimize daha güzel yatırımlar yapacaktır" diye konuştu.



BAŞKA BÜYÜKLER GELİR

MANİSA Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan, Volkswagen için ayrılan rezerv alanın başka global firmalar tarafından değerlendirilebileceğine inandığını söyledi. Arslan şu görüşleri dile getirdi: "Volkswagen vazgeçmiş olabilir ama başka büyük bir global marka ayrılan yer için gelebilir. Bu kent için çok yararlı olacak. Yetkililer rezerv arazi için başka dünya devi firmaları davet etmeli. Volkswagen olmazsa başka bir firma olur. Bu kaybı başka büyük bir markayla doldururuz" dedi.

Nermin UÇTU