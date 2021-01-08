Tahincioğlu 2020’de hedefi aştı

2020 yılında pandemi dönemine rağmen geçmiş yıllardaki başarısını sürdüren Tahincioğlu, daha önce açıkladığı yılsonu hedefini aşarak 2 milyar 250 milyon TL'lik bir satış rakamıyla yılı tamamladı. Bu satışlarla 2020'de de sektör liderliğini devam ettiren Tahincioğlu, Emlak Konut GYO ile birlikte hayata geçirdiği, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinin yanı sıra 2021 yılına yeni hedeflerle giriyor. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "2020'de bir ilk olarak pandemiye uygun çok fonksiyonlu konutlar geliştirdiklerini ifade etti. ahincioğlu, "Nidapark Küçükyalı içinde yer alan Nidapark Küçükyalı Kınalı etabımızın teslimlerini tamamladık. 'Palladium Cadde Küçükyalı' mağazalarını satışa çıkardık. 'Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli'ni geliştirdik" diye konuştu.

SATIŞLAR 750'Yİ BULDU

Tahincioğlu, 2020'de toplam 750 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, ilk üç ayda Çengelköy'de Nidapark Çengelköy'ün satışlarına başlayacaklarını açıkladı.