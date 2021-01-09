Esnafa sağlanan destekler için başvuru süresi uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor.

ÜÇ AY BOYUNCA ÖDENECEK

Söz konusu destekler için son başvuru tarihi dün sona eriyordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada. "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık" ifadelerini kullandı. Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.