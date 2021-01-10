2. el online otoda en çok VW satıldı

TÜRKİYE ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford olarak kayıtlara geçti.

INDICATA'nın verilerine göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16'lık artışla toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti. İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi. Pasat, Clio ve Focus zirvenin üçlüsü oldu.