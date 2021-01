Gelinlik siparişinde bu yıl patlama bekliyoruz

İzmir'in Bornova ilçesinde ev tekstili, kumaş, halı ve battaniye toptancılarının, konfeksiyon makine ve malzemecilerinin, nakışçıların, trikocuların, kumaş baskıcıların, penye, kot, erkek gömleği, gelinlik, bay bayan iç giyim, halıcı ve mefruşatçı gibi ihracat firmalarının bulunduğu Türkiye'nin en büyük kümelenmiş ticaret merkezi Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK), yeni yıla büyük umut ve beklentilerle girdi. 1200 firmada 16 bin kişinin istihdam edildiği MTK'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, 2021 yılından beklentilerini Yeni Asır'a anlattı. Yeni senede de en önemli hedeflerinin ihracat rakamlarını artırmak olduğunu vurgulayan Salkım, "Yılda 150 milyon dolara yakın ihracat yapıyoruz. Bölgenin ticaret hacmi yıllık 500 milyon dolar civarında. Biz bu rakamı daha da artırıp MTK'dan dünyaya yayılan ihracat ağını genişletmek istiyoruz. Bunun için MTK ailesi olarak her şeye karşın istihdamın daralmaması için elimizi taşın altına koyduk" dedi.

SEKTÖRDE YÜZLER GÜLECEK

MTK Başkanı Salkım, gelinlik sektöründe de üretimin sürdüğünü belirterek, "2021'de işlerin açılmasını bekliyoruz. Salgın kontrol altına alındığı an özellikle gelinlik sektöründe büyük bir talep patlaması yaşanacaktır" diye konuştu. MTK ailesi olarak hazırladıkları deprem broşürlerini dağıttıklarını da anımsatan Salkım, "İşletmelerimiz sık sık kontrol ediliyor. Her yıl tüm bloklarımız uzman ekiplerce inceleniyor. İnsan güvenliği ve sağlığı her şeyin önünde" diye konuştu.

MASKE ÜRETİMİMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

MTK olarak maske üretimine de devam ettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Salkım, "Sitedeki işletmelerimizde maske üretimine devam ediliyor. Gelen talepleri kesintisiz karşılamayı sürdürüyoruz. İzmirli iş insanları olarak İzmir ve ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi. Tüm zorluklara karşın 2020 yılında ülke ekonomisine hem üretim hem de istihdam anlamında katkı koymayı sürdürdüklerini belirten Salkım, "MTK'daki işverenlerimiz büyük bir özveriyle çalışanlarına sahip çıktı. Çalışanlarımız da yüreklerini ortaya koydu. Dayanışma en üst düzeydeydi. 2021'den beklentimiz büyük" görüşünü dile getirdi.

GÜÇLÜ YÖNETİM KURDUK

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Başkanı Salkım, yüzlerce işletme ve binlerce çalışanla birlikte 2021'den beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. MTK olarak korona virüse karşı geçen yıl medikal malzeme üretimleriyle ülke ekonomisine büyük katkı koyduklarını belirten Salkım, "Özellikle medikal üretim yapan işletmelerimiz performanslarını 3 katına çıkardı. İşletmelerimizde önceliğimiz elbette işçi sağlığı. İşletme sahipleri üretimdeki arkadaşların sağlığını korumak için düzenli denetlemeler yapıyor. Sağlık kontrolleri eksiksiz yapılıyor ve yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.



Yeni yılda da güçlü MTK yönetimiyle önceliklerinin ihracatı en üst seviyeye çıkarmak olduğunu ifade eden Salkım, şunları söyledi: "Çünkü MTK'yı bütün Türkiye tanıyor. Yönetim kurulu üyelerimiz arasında başta Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi olmak üzere sektöre öncülük eden birçok başarılı isim bulunuyor. Birlikte güçbirliği yaparak hem MTK'yı hem de İzmir'i dünya çapında tanıtacağız. Burada faaliyet gösteren 1200 firmamız da aynı şevk ve heyecan içinde. Bu çerçevede dünyadaki büyük fuarlara katılmayı planlıyoruz."

TOLGA TEKİN