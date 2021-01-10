Hakkari Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hakkari Üniversitesi'ne Doçent statüsünde 3 personel alımı yapılacağı duyurusunda bulunuldu.
Başvuruda bulunacak olan adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
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