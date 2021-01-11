Dijital taşınma hızlandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı. WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası yerli anlık mesajlaşma uygulamaları BiP ve Dedi'yi tercih edenlerin sayısı artmaya başladı. Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yaptı. Kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü. Çok sayıda mesajlaşma uygulaması bulunsa da uygulama mağazalarında BiP, Dedi, Signal ve Telegram'ın aralarında yer aldığı 4 platform Türkiye'de öne çıktı. Turkcell çatısı altındaki BiP, sosyal medyada WhatsApp'a gösterilen tepkilerin ardından en çok indirilen 3 mesajlaşma uygulaması arasındaki yerini aldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. HAVELSAN ileti de önemli kuruluşlarca kullanılmaya başlandı.

HASAN AY