Finans devlerinden peş peşe TL tavsiyesi

Para piyasalarındaki normalleşme adımları ve ekonomi yönetiminin piyasa dostu yaklaşımının sonucunda Türk varlıklarında yabancı ilgisi artmaya devam ediyor. Kasım ayı başından bu yana hisse senedi ve tahvil piyasasına girişler sürerken uluslararası finans kuruluşlarından Türk Lirası'na yönelik yatırım tavsiyeleri de peş peşe geldi. Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, "Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi.



6,50'YE ÇEKİLEBİLİR

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/ TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü. İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar çekilme beklediğini duyurdu. Citi de, Türkiye ekonomisine ilişkin raporunda yatırımcıların Türk varlıklarında kısa vadede olumlu algısının devam edeceğini öngördü.



ENFLASYON TEK HANEYE DÜSECEK

RABOBANK EM FX Stratejisti Piotr Matys, önümüzdeki aylarda dolar/TL'nin 7'nin altına düşmesini beklediğini söyledi. Matys, TL'nin dolar karşısında kazançlarını daha da arttıracağını öngördü. İngiliz finans devi Barclays, Türkiye'de manşet enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 14 civarında yatay veya hafif aşağısında seyredeceğini, yıl sonunda tek hanelere düşeceğini öngördü.