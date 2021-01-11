İcradan satılık 140 metrekare 4+1 daire

Kayseri'de icradan satılanların ilanları içerisinde 140 metrekarelik ev dikkatleri çekti. Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Cengiz Han Caddesi üzerinde bunan dairenin brüt 190 m²net alanı ise 140 m². 4 oda+salon+mutfak+ 2banyo+lv-wc+antre+ balkon mahallinin bulunduğu, daire dekoratif çelik kapı girişli, İç kapıları camlı lake panel kapı,PVC doğrama çift camlı pencere, zeminlerinin odalarda laminant parke, diğer yerlerde seramik kaplama, ıslak hacimli alanlarda duvarlarının tamamı seramik kaplama, normal mekan duvarları saten alçı sıva üzeri boyalı.Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda dairenin tüm özellikleri ve satış tarihi yer alıyor.

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