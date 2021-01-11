Kantincilerden destek çağrısı

Türkiye'de korona virüs salgınından en çok etkilenen iş kollarının başında gelen kantincilik sektöründen hibe desteği talebi geldi. Uzaktan eğitim sistemine geçen okulların pandemi sürecinde kapalı olması kantinci esnafını da zor durumda bıraktı.



EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ

Yıllardır kantincilik sektöründe hizmet verdiğini belirten İzmir Kantinciler Odası'nın ilk kadın başkan adayı Güzide Akpulat Peker, "Hükümetin esnafın sorunlarına çözüm bulmak için açıkladığı destek paketinden memnunuz. İzmir'de Odamız bünyesinde hizmet veren 722 üyemiz ve yaklaşık 2 bin çalışan var. Tüm esnafa aylık 1.000 TL verilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak okul kantincileri pandemide çalışamayan ve ne zaman çalışabileceği belli olmayan tek sektör olduğu için bu desteğe ilave hibe destek istiyoruz" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında salgın hastalığın başlamasıyla sektördeki iş yeri sahipleri ve çalışanlarının zor bir döneme girdiğine dikkat çeken Güzide Akpulat Peker, "Tüm kantinci meslektaşlarımız salgın hastalıkla birlikte işleri durunca çektikleri krediler ve borçları yüzünden zor durumda kaldılar. Depremde bir çok üyemiz yakınlarını kaybetti. Bir çoğunun evi ya yıkıldı ya da evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Çalıştıkları okullar da hasar gördü. Hizmet vermediğimiz halde KDV, muhtasar, gelir vergisi beyannamesi vermek zorundayız. Her boş beyannameye damga vergisi tahakkuku sebebi ile borç ilave oluyor. 2021 yılında defter tasdik ödemelerinden muaf tutulmamız gerekiyor. Yaşadığımız bu mağduriyetler karşısında sektörümüze can suyu olacak müjdeler açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.





ÖDEMELER ERTELENMELI

İZMİR Kantinciler Odası Başkan Adayı Güzide Akpulat Peker, Kısa Çalışma Ödeneği mantığı ile sektör işletmecilerine işsiz olmalarından dolayı hibe ödemesi yapılması taleplerinin olduğunu vurguladı. Peker, şöyle konuştu: "Daha önce üyelerimizin Esnaf Kefaletler aracılığı ile bankalardan almış olduğu tüm kredilerin çalışmaya başladıktan sonra faizsiz ödenmesi için öteleme istedik. Bu isteğimiz Esnaf Birlikleri Başkanı Zekeriya Mutlu tarafından dile getirildi. Bu konuda da olumlu gelişme bekliyoruz."

Tolga TEKİN