Tire Süt, İstanbul’dan sonra Ankara’da

TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak için yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, "İstanbul'daki 150 zincir mağaza şubesinde, Ankara'da ise 37 noktada ürünlerimizi raflara koyduk. Ayrıca, İstanbul'da ilk marketimizi de açtık" dedi. Üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturmak istediklerini ifade eden Eskiyörük," Geldiğimiz noktayı, Türkiye'de kooperatifçilik sisteminin geleceği açısından fazlasıyla önemsiyor, yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Tire Süt modelini geliştirmeye devam ediyoruz. İzmir'de yerel bir marka olarak doğmamıza rağmen, yurt içi ve yurt dışında tanınıyoruz. Güvenli gıda ve sağlıklı beslenmeye önem veren bilinçli insanların öncelikli tercihi haline geldik. Tire Süt ürünleri, İzmir'in dışında Aydın, Manisa ve Bodrum'da da giderek yükselen bir ivmede satılıyor. İstanbul ile Ankara'daki zincir mağazalar ve şarküterilerden gelen talebin de kısa sürede artması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

PROJELER SÜRECEK

KONTROLLÜ, güvenli ve sağlıklı üretim modelinden asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Eskiyörük, şunları söyledi: "Tüketicinin bize olan güvenine layık olmak için yatırım ve projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Üreticiyi korumadan, tüketiciyi koruyamayız. Tarımdaki yapısal sorunların çözümü için, konuya sosyo-ekonomik açıdan bakarak kooperatifleşmeyi geliştirmeliyiz."

NADİR UYSAL