Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 90 hizmetli alınacak!

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 90 hizmetli alınacak. EGM hizmetli alımı başvurularında merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas alınacak.

Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte EGM hizmetli alımı başvuru şartları! Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda, alınacak personeller için aranan şartlar açıklandı.



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