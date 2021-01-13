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Haberler Ekonomi CTE ceza infaz kurumu katibi alım ilanı! Başvuru şartları ve kadrolar...

ceza infaz kurumu katibi alım ilanı! Başvuru şartları ve kadrolar...

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile boş kadroları doldurmak üzere 160 personel alımı yapacağını açıkladı. Kurum 160 personeli ceza infaz kurumu katibi olarak alacağını ve kadrolu olarak görevlendireceğini belirtti.

CTE ceza infaz kurumu katibi alım ilanı! Başvuru şartları ve kadrolar...

13.01.2021, 12:59

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, 9, 10, 11 ve 12'nci dereceli kadrolara, ilanda yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacak.

Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecek.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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