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CTE ceza infaz kurumu katibi alım ilanı! Başvuru şartları ve kadrolar...

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile boş kadroları doldurmak üzere 160 personel alımı yapacağını açıkladı. Kurum 160 personeli ceza infaz kurumu katibi olarak alacağını ve kadrolu olarak görevlendireceğini belirtti.

13.01.2021, 12:59