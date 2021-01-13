CTE ceza infaz kurumu katibi alım ilanı! Başvuru şartları ve kadrolar...

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, 9, 10, 11 ve 12'nci dereceli kadrolara, ilanda yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacak.
Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecek.
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