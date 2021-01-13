ESİAD’ın büyüme beklentisi yüzde 4

ESİAD çevrimiçi toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomik Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget'in yaptığı "2021 Türkiye Ekonomisi: Beklentiler ve Öngörüler" başlıklı sunumundan sonra 2021 ESİAD beklentileri anketinin sonuçları değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre 2021 Türkiye GSMH büyüme oranı beklentisi yüzde 4, 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon beklentisi yıllık yüzde 13.5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enflasyon beklentisi 14.8, 2021 için işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 16 olarak açıklandı. En büyük risk olarak salgın görüldü.

SÜRECİN BAŞINDAYIZ

Açılışta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, pandeminin birçok dengeyi değiştirdiğini belirterek, "Üretilen mal ve hizmetlerin doğaya daha duyarlı olması için yeşil ekonominin ve giderek daha da artan dijitalleşmenin, dijital para sistemlerinin getireceği yeni trendlere uyumu gerektiren bir sürecin başlangıcındayız." dedi. Sivri, "Ekonomimizin istikrara kavuşması, doğrudan yabancı yatırımlar ile kaynak girişine imkan verecek güven ortamının ve tüm alanlarda öngörülebilirliğin sağlanmasına bağlıdır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele ve kısıtlı kaynakların üretim ile ihracatın arttırılmasına yönlendirilmesi en önemli hedef olmalıdır" diye konuştu. Sivri Türkiye'nin dış politikada işbirliklerini ve alternatiflerini artırması gerektiğini ifade etti.



TOPARLANMA BASLADI

ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomik Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget, "Türkiye'nin 2020 yılını pandemiye rağmen yüzde 0-1 aralığında olsa da en azından pozitif büyümeyle ve 730-740 milyar dolar civarında bir gayrisafi milli hasıla ile kapatmasının beklendiğini, kişi başına milli gelirin de 8.800- 9.000 dolar olarak gerçekleşebileceğini" ifade etti. Bilget, "Ekonomi toparlanmaya başladı. 2021 yılına ihtiyatlı bir iyimserlik içinde giriyoruz" diye konuştu.