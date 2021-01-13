Motorda yerlileşme hamlesi hız kazandı

Türkiye'nin havacılık motorları alanında lider şirketlerinden olan TEI, bu yıl da Türkiye'nin milli ihtiyaçları doğrultusunda başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin mihenk taşı olacak havacılık motorlarını tasarlamayı, geliştirmeyi, üretmeyi ve çalıştırmayı sürdürmekte kararlı olan TEI, TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ederek, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı. 6 Ocak'ta TS4 motorunun ilk ateşlemesi gerçekleştirildi ve motor başarıyla çalıştırıldı. Yapılan testlerde TS4 motoru "ground idle" güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi. TS4 motorunun testleri, tamamen TEI mühendis ve teknisyenlerinin gayretiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir "milli turboşaft motor test bremzesi"nde gerçekleştirildi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

TEI-TS1400 motoru 700 kişilik bir teknik ekibin gayretleriyle geliştirildi. Kilogram başına 6 bin dolarlık ihracat değerine sahip olan motorda kullanılmak üzere Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. Geleceğin imalat teknolojisi olarak gösterilen eklemeli imalat ile parçalar üretildi. Motorun ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'de kullanılması planlanıyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet göstermek üzere tasarlanan Gökbey, ilk uçuşunu 6 Eylül'de başarıyla gerçekleştirmişti.



60 MİLYON DOLARLIK İTHALAT SONA ERECEK

GAZ türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biri olan Türkiye, alanda 2000'li yıllarda yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardı. Motor teknolojisindeki yerlileşme adımlarıyla yıllık 60 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

BETÜL USTA/ANKARA