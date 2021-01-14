Ticaret Bakanlığı yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlardan Denetmen Yardımcısı alımı yapacak. İlan geçtiğimiz gün yayımlandı, başvuru süreci Şubat ayında başlayacak. Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan eksikliği karşılamak için Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli kadrolara atanmak üzere Yapılacak sınav ile Ticaret Denetmen Yardımcısı alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
Bakanlık 9 Alanda 50 Ticaret Denetmen Yardımcısı alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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