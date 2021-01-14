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Haberler Ekonomi Büyükçekmece Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

15 zabıta memuru alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilana göre İstanbul 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Büyükçekmece Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

14.01.2021, 16:40

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından resmi bir ilan yayımlanarak 15 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan personel alımı ilanına göre; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen şartları taşıyan ve KPSS puan türü, KPSS taban puanı ile boş kadrolara açıktan atama yoluyla 15 zabıta memuru alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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