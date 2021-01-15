Eriğin tanesi 20, kilosu bin lira

YAZ aylarında kilosu 2-3 liraya kadar düşen yeşil eriğin fiyatı altınla yarışıyor. Amasya'da 60 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor. Kış mevsiminde de manav tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni erik oldu. Amasya'nın Suluova ilçesinde manavlık yapan Mustafa Karatağ, "Korona virüs salgını ve üretimin az olması nedeniyle erik artık kilo ile değil tane ile satılıyor. Aşeren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler erik bulunca mutlu oluyorlar" dedi.