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Haberler Ekonomi İcradan satılık 2016 model Renault Symbol

İcradan satılık 2016 model

'te, mahkeme 2016 model markalı otomobilin satılmasına karar verdi.

İcradan satılık 2016 model Renault Symbol

15.01.2021, 12:24

Basın İlan Kurumu'nda yayınlanan icradan satılık otomobil ilanları arasında bulunan 2016 model Renault Symbol dikkatleri çekti. Sitede yer alan ilanda aracın 11 Şubat 2021 tarihinde satışa çıkarılacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda araca ait bilgilere yer verildi. İlanda, BEYAZ renkli aracın anahtarının,tescil belgesinin olduğu,aracın yan dikiz ayna sinyallerinin,sağ top lambası kırık,bagaj kapağı,arka tampon vuruk,muhtelif yerlerinde çizikler ve vuruklar olduğu,aracın içinde eksik parçasının olmadığı,koltuk döşemelerinin ve içinin kirli olduğu,aracın motor kısmında eksik parçasının olmadığı,lastiklerinin %30 kullanım ömrünün kaldığı,sol arka lastiğin havasının inik olduğu,SBM kayıtlarında şase numarasında yapılan incelemede aracın altı adet hasar kaydının olduğu tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

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