İzmir Ekonomi’de Ar-Ge ve proje çağı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun yayınladığı rapora göre, Ar-Ge faaliyetlerinden üretilen projeye kadar birçok alanda başarı çıtasını yükseltti. İEÜ, bir önceki yıla göre endüstri ile ortak yürütülen proje sayısını 13'ten 22'ye çıkardı. Üniversite bünyesinde atıf alan yayın sayısı da 43'ten 54'e ulaşırken, Ar- Ge'ye ayrılan yatırım bütçesi oranı yüzde 29.27 oldu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, "Bilimi, teknolojiyi, yeniliği ve üretimi temel alarak; üniversitemizin gelişmesini ve öğrencilerimizin en iyi şartlarda yetiştirmesini sağlamak amacıyla çalışmaya, projeler hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.