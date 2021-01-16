Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hamside av yasağı uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ocak tarihinde hamsi avcılığıyla ilgili yeni karar almıştı. Karara göre Karadeniz'de hamsi avına 10 süreyle yasak getirilmişti.

17 Ocak tarihinde av yasağının bitişinden önce Tarım ve Orman Bakanlığı, "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.

AV YASAĞININ SEBEBİ BOYU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu av yasağının sebebiyse yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması olarak açıklanmıştı.

Yasal avlanabilir hamsi boy uzunluğu ise 9 cm.

Bakanlık avlanmayla ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştu:

"Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı, ancak İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır."