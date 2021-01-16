TMSF’den sıfırdan ilk yatırım

DARBE girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketler yüzde 64 büyürken dün de ilk sıfırdan yatırım olan Bellona-6 üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz'dan sonra Fon kapsamında yönetilmeye başlayan 38 ilde 797 şirketin aktif büyüklüğünün 70 milyar liraya ulaştığını söyledi. Fon yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Bellona'nın 128 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği yeni üretim tesisi faaliyete başladı.



ŞİRKET dün 128 milyon liralık Bellona-6 Yatak ve Sandalye Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Üretim tesisi ilk etapta yaklaşık 600 kişiye istihdam yaratacak. Açılışa TMSF Başkanı Gülal, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş'in yanı sıra bölge AK Parti milletvekilleri de katıldı.

HAZAL ATEŞ