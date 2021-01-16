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Haberler Ekonomi Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

43 akademik personel alacak

Rektörlüğü, 36 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 43 akademik personel alımı yapacak.

Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

16.01.2021, 11:25

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince istihdam edilmek üzere 36 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 43 akademik personel alımı yapacak.

14 Ocak 2021 günü başlayan başvuru süresi ilanın yayım tarihinden 15 gün sonra sona erecek.

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