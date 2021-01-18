TMSF halka açılıyor

TASARRUF Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı 797 şirketle birçok büyük holdingi geride bırakırken bu yıl halka açılmaya hazırlanıyor. "Bu şirketler dünden daha kuvvetli" diyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal bazı şirketlerde halk arza gidileceği mesajını verdi. Gülal, "Bu yıl Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital'ın satışı düşünülüyor. Erciyes Anadolu Holding gibi büyüyen, kar eden şirketler hukuki süreç tamamlanıp kararlar kesinleşince devlete geçecek" diye konuştu.



Fİ ADASI SATILACAK

TMSF Başkanı Gülal, 70 milyarlık aktif büyüklüğe ulaşan Fon denetimindeki şirketlerin durumu ve 2021 ajandasını değerlendirdi. Fon'un birkaç yıl içinde 100 milyarlık rezerv büyüklüğüne ulaşacağını belirten Gülal, Fon'un kayyumluğu döneminde irtifa kaybeden herhangi bir şirket olmadığını söyledi. Gülal, Dumankaya, Fi Yapı başta olmak üzere gayrimenkul şirketlerinde yaşanan mağduriyetlerin çözüleceği sinyalini verdi. Gülal, "Dumankaya'da 300'e yakın mağduriyet var. Bir firma ile anlaşıldı iki proje tamamlandı, daire sahiplerine vereceğiz. Fi Yapı'da 5 bin 500 mağdur var. Fi Yapı'nın kasasında 1 TL bile para yok. Dikili'deki adasının satışı düşünülüyor. Bu şekilde mağduriyetlerin bir kısmı çözülebilir. Ada için 50 milyon avro değerleme yapıldı. Bu da inşaatların bitmesine yetmiyor, çok daha fazla nakde ihtiyaç var" dedi.



DOSYASI KAPANACAK

Balkaner Grubu'na yönelik çalışmalar kapsamında "Ataşehir Modern" projesinin 15-20 gün içinde lansmanını yapacaklarını belirten Gülal, "Ataşehir'de bin 113 konutluk inşaat projesi yapıyoruz. Buradan 2 milyar liralık hasılat beklentimiz var. Masrafları çıktıktan sonra 1 milyar lira. Bu hasılatla Balkaner Grubu'nun dosyasını kapatacağız" diye konuştu. Gülal, "Bizim Uzan'lardan hala 5 milyar dolara yakın alacağımız var ama bunun tahsil kabiliyeti var mıdır" değerlendirmesini yaptı. Fon'un elinde aktifin yüzde 80'inini oluşturan büyük 8-10 grup bulunduğunu anımsatan Gülal, satışa en hazırlıklı grubun markalarıyla pazar lideri olan Erciyes Anadolu Holding olduğunu söyledi. Gülal, "Halka arz edebilir miyiz, evet edebiliriz. Her markanın fabrikasını ayırdık, marka marka satabiliriz. Erciyes Anadolu Holding, Yargıtay aşamasında, müsadere kararı çıktı" açıklamasında bulundu.



KOZA ALTIN, VARLIK FONU'NA DEVREDİLEBİLİR

TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'a ilişkin hukuki sürecin kesinleşmesi durumunda Türkiye Varlık Fonu'na devrinin bir opsiyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Koza'da da müsadere kararı çıktı ama istinaf aşamasında. Sonuçta Varlık Fonu, Türk Madencilik AŞ diye bir firma kurdu. Koza, altın üretiyor ve stratejik de bir firma. Hukuki süreci kesinleşince Varlık Fonuna devredebiliriz. Satışı da mümkün olabilir. Halihazırda tamamlanmış dosyamız yok."



HİSSELER HAZİNE'YE AKTARILACAK

Bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Gülal, "Erciyes Anadolu Holding'de, Koza'da, Aydınlı'da müsadere kararı verildi. Karar onandığı andan itibaren bu mülkiyet sorunu ortadan kalkacak. Bu hisseler Hazineye devrolacak ve mülkiyet eski sahiplerinde değil, devletimizde olacak" dedi.

Hazal ATEŞ