Vergi borçlarına kart kolaylığı!

Vergi borcu olanlar için yapılandırma başvuru süreci devam ederken; mevcut borçlarla ilgili de bazı kolaylıklar getiriliyor. Özellikle vergilerin kredi kartıyla ödenmesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamı genişletici önlemler alıyor.



Bu arada yapılandırma kapsamındaki ödemelerin de kredi kartı ile yapılabilmesi sağlandı. Bu sayede taksitler ya da peşin ödemeler kredi kartıyla yapılabilecek.



Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler, işlemlerini bitirdikten sonra ödeme zamanında banka ya da kredi kartlarını kullanabilecek.





NELER KAPSAMDA BULUNUYOR?

Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları ve benzerlerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi:



● Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,



● Motorlu taşıtlar vergisi,



● Trafik idari para cezası,



● Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,



● Geçiş ücreti ve idari para cezası,



● Diğer idari para cezaları,



● 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,



● Tapu harcı,





● Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,



● Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,



● Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,



● Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,



● T.C. kimlik kartı bedeli,



● Yurt dışına çıkış harcı,



● Göç İdaresi ikamet harcı,



● İkamet tezkeresi defter satış bedeli,



● Tek giriş vize harcı,





● Ecrimisil ödemeleri,



● Veraset ve intikal vergisi.



CORONAVİRÜS TEDBİRİ ALINDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, yukarıdaki uygulamaların kapsamını pandemi nedeniyle genişletti. İdare, bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



Covid-19 ile mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.



Söz konusu vergi türleri, yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat esaslı katma değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi.



Ayrıca Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'na ait banka kartları ile vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası gibi ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün hale getirildi.



