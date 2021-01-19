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Haberler Ekonomi Türkiye’nin tabancası ABD’de ‘Yılın En Iyisi’

Türkiye’nin tabancası ’de ‘Yılın En Iyisi’

Türkiye’nin tabancası ABD’de ‘Yılın En Iyisi’

19.1.2021

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nın 'Özgün Yerli Tabanca Projesi' kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve Türkiye'nin yerli tabancası olma özelliği taşıyan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, Amerika'da '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi. Sarsılmaz açıklamasına göre, ABD'nin ateşli silahlar dergisi, On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors' Choice Award'da (Editörlerin Seçimi Ödülü), tabanca alanında uzman Amerikalı editörlerin oyuyla SAR 9X birinciliği elde etti.

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