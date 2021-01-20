Direksiyon sınavları hafta sonları yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayınlanan genelgeyle direksiyon sınavlarının 23-24 Ocak'tan başlamak üzere hafta sonları yapılmasına karar verildi. Müjdeli haber, ehliyet bekleyen sürücü adaylarını ve kurslarını sevindirdi.

SALGINDA KURYE İHTİYACI

MERKEZİ İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 3 bin 800 sürücü kursunu temsil eden 120 dernek ve 8 federasyonun bağlı olduğu Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Yılmaz, kararın sevindirici olduğunu belirterek "İçişleri Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve sesimizi yetkililere duyuran Yeni Asır'a teşekkür ederiz" dedi. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kuryelere ihtiyaç artarken, firmaların bu ihtiyacını yeterli sayıda motosiklet ehliyetli sürücü bulamaması nedeniyle zorluk çekiliyordu. Bu kararın çıkmasıyla sektördeki bu açık kapatıldı ve kuryelerin sayısının artması sağlanmış oldu.

İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇILDI

SINAVLARIN öğretmenlerin izinli olması nedeniyle önümüzdeki 25 Ocak'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek olan sömestr tatilinde ve sonrasında hafta sonları yapılabileceği talebini İçişleri Bakanlığı'na ve Milli Eğitim'e bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini belirten İsmal Yılmaz, bu kararla ehliyet bekleyen birçok kişinin işe gireceğini ve böylece istihdamın önünün açılacağını söylemişti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, direksiyon kurslarının hafta sonları yapılmasına karar verildi.

Tolga TEKİN